Неаполь, Италия, , 08:28 — REGNUM «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наполи» (сс) RonnyK

На 13-й минуте полузащитник «Верона» Джованни Симеоне открыл счёт. Спустя пять минут защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 32 очка. «Верона» идёт на 10-м месте с 16 очками.

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