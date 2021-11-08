Уфа, , 08:30 — REGNUM Проект закона об ответственности за ущерб в результате спасательных операций приняли в первом чтении в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что законопроектом меняются некоторые положения регионального закона «О республиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и республиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях в Республике Башкортостан», касающиеся ответственности спасателей за ущерб, который может быть нанесен во время спасательных операций.

«Членов аварийно-спасательных подразделений предлагается освобождать от ответственности за последствия их действий в тех случаях, если риск оправдан, а принятые решения не превышают пределов крайней необходимости», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Спикер парламента считает, что изменения внесут ясность и позволят руководителям спасательных служб и рядовым спасателям выполнять свои обязанности в условиях защищенности и правовой стабильности.

«Руководителям спасательных операций приходится принимать сложные решения и отправлять своих сотрудников на опасные задания. Очень важно, чтобы они не боялись брать ответственность на себя и могли с учетом объективных рисков принимать своевременные и грамотные решения. Это же относится и к рядовым спасателям. Они должны быстро ориентироваться в ситуации и действовать максимально рационально, руководствуясь главной целью — спасением жизни», — отметил Толкачев.