Чебоксары, , 08:28 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали две школьницы, переходящие дорогу по «зебре». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло вечером 6 ноября по проспекту Мира в Чебоксарах. По предварительным данным, 47-летний водитель Kia Optima сбил пешеходов, которые шли через дорогу на зелёный свет по регулируемому переходу.

В полиции отмечают, что в результате с различными травмами были доставлены в больницу 12-летняя и 11-летняя школьницы, им назначено амбулаторное лечение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аликовском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту наезда 21 июня 2021 года на школьницу. По версии правоохранителей, обвиняемый сбил девочку и оставил место происшествия, находившись на тот момент в состоянии опьянения.

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