Ташкент, , 08:24 — REGNUM Президент Узбекистана заявил, что стране нужны высококвалифицированные учителя и наставники, профессора и преподаватели, «настоящая интеллигенция, способные взять на себя ответственность за наше нынешнее и завтрашнее развитие, судьбу молодежи». Об этом Шавкат Мирзиёев заявил, выступая с речью на торжественной церемонии вступления в должность главы республики.

«Следует открыто признать, что все мы в неоплатном долгу перед этими трудолюбивыми и самоотверженными людьми», — сказал президент.

В этой связи, подчеркнул он, как бы сложно ни было, будут использованы все силы и возможности для достойного стимулирования труда учителей и преподавателей.

«Будут приняты меры по доведению к 2025 году ежемесячной зарплаты учителей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте», — сообщил Мирзиёев.