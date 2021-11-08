Яровое, Алтайский край, 8 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Власти Ярового сегодня, 8 ноября, известили о возобновлении подачи тепла на муниципальной ТЭЦ, где вследствие зашлакованности пришлось останавливать и чинить котлы, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата Instagram мэрии Ярового ТЭЦ в Яровом

«Температура теплоносителя на подаче с ТЭЦ — 60 градусов. 8 ноября учреждения образования работают в обычном режиме. Помещения на объектах образования прогреваются», — сказано в сообщении, опубликованном в Instagram мэрии Ярового.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с отоплением начались с 1 ноября. Их устраняли ровно неделю. Жителям города пришлось мерзнуть или спасаться электрическими обогревателями. Власти Алтайского края помогли несколькими тепловыми пушками. Тем не менее, СКР известило о проведении доследственной проверки.

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