Милан, Италия, , 08:23 — REGNUM «Милан» сыграл вничью с «Интером» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Милан» robin bos

На 11-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Спустя семь минут защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота.

На 27-й минуте «Интер» мог выйти вперёд, но нападающий Лаутаро Мартинес не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 32 очка. «Интер» идёт на третьем месте с 25 очками.

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