Милан, Италия, 8 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. «Милан» сыграл вничью с «Интером» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

robin bos «Милан»

На 11-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Спустя семь минут защитник «Интера» Стефан де Врей срезал мяч в свои ворота.

На 27-й минуте «Интер» мог выйти вперёд, но нападающий Лаутаро Мартинес не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 32 очка. «Интер» идёт на третьем месте с 25 очками.