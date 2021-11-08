Вашингтон, 8 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Главный продюсер и сценарист сериала «Декстер: Новая кровь» Клайд Филлипс намекнул, что концовка шоу приведёт его поклонников в восторг. Об этом 8 ноября сообщает портал Comicbook.

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В недавнем интервью автор проекта отметил, что пока не видел смонтированную версию последней серии, но заявил, что сценарий к ней является лучшим из тех, что он создал за свою карьеру. «Мы прямо сейчас редактируем 7-й и 8-й эпизоды, так что я еще не видел 10-й. Я не могу дождаться, если честно», — сказал продюсер.

«Это будет удивительно, неизбежно, и это взорвёт Интернет. Я лично считаю, что это лучшее, что я написал», — заявил Филлипс. Он добавил, что режиссёр Маркос Сига также считает, что финальный эпизод «Декстера» — лучшее, что он снял в своей жизни.

Напомним, первый эпизод сериала «Декстер: Новая кровь» под названием «Заморозки» («Cold Snap») телеканал Showtime показал 7 ноября 2021 года. Шоу фактически является девятым сезоном оригинального сериала «Декстер».