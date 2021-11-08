Москва, 8 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино Виктор Гунин скончался на 69-м году жизни, написал на портале «Кино-Театр.ру» актер Юрий Гаркави.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Пусть земля тебе будет пухом. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» — написал он.

Причина смерти не уточняется.

Актер театра и кино Виктор Гунин известен по картинам «След», «Измены», «Кодекс чести».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в возрасте 73 лет умер советский и российский актер, заслуженный артист России Виктор Евграфов.

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