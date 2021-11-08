Горно-Алтайск, , 08:21 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где подтверждено 28 новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Чемальского, Кош-Агачского, Онгудайского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 23 386. Выздоровели из них 21 041 человек, в том числе 9 за последние сутки.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 458, в том числе: 410 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.