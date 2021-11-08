Чебоксары, , 08:20 — REGNUM В Чувашии подвели промежуточные итоги проведения Всероссийской переписи населения. В ней приняли участие почти 67% населения, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Символика переписи населения Александр Погожев © ИА REGNUM

В рамках переписи населения, которая стартовала 15 октября, до 14 ноября продлили возможность самостоятельного участия жителей через портал «Госуслуги». По данным на 3 ноября, в Чувашии данной возможностью воспользовались 17,2% из числа переписавшихся. Всего в переписи приняли участие 66,9% респондентов республики.

Напомним, в Чувашии работают свыше 2 тыс. переписчиков, в среднем на одного из них приходится по 550 жителей. Анкета включает 33 вопроса, для ответа на которых не нужно предъявлять никакие подтверждающие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения идёт с 15 октября и завершится в середине ноября. Жители могут дождаться переписчика дома, заполнить анкету в стационарных пунктах переписи или самостоятельно через портал «Госуслуги».

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцов самого большого дома в Чувашии опрашивают несколько переписчиков