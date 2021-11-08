Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 5 ноября завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 2,09%, до $82,60. Активная фаза роста цены началась на американской сессии после публикации отчета по рынку труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

Доллар отреагировал ростом на отличные данные, но сдал позиции своим конкурентам перед выходными. Восстановление рынка труда США в октябре ускорилось.

Для нефтяного рынка это положительный фактор, так как отражает рост американской экономики. Министры стран ОПЕК+ 4 ноября единогласно приняли решение продолжать следовать ранее принятому соглашению.

ОПЕК+ с июля увеличивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с. ОПЕК не торопится наращивать объемы, а значит спрос на нефть останется высокий.

Сегодня, 8 ноября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в небольшом минусе. Нефть марки Brent стоит $83,68 (+1,29%). Торги по рублевым парам открылись снижением.

По нефти сопротивление находится на уровне $84,45. Покупателям нужно как можно быстрее вернуться к уровню $85,24, чтобы продавцы не перехватили инициативу.

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