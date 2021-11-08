Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Одного из персонажей популярной детской передачи «Улица Сезам» похвалил за сделанную прививку от COVID-19 президент США Джозеф Байден. Об этом 8 ноября американский лидер написал в комментарии на странице передачи в Twitter.

Вакцина Business.ua

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Один из персонажей «Улицы Сезам» — Большая птица рассказала в Twitter подписчикам о том, что сделала прививку от COVID-19. По словам двухметровой птицы, у неё после вакцинации «слегка побаливает крыло», но зато прививка защитит её от коронавируса и поможет сохранить здоровье.

«Молодец, Большая птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — такой комментарий оставил к публикации президент США.

При этом пользователи Twitter отметили, что персонаж Большая птица всегда уже традиционно агитирует детей прививаться. Как заметил один из пользователей, Большая птица рассказывает о пользе вакцин уже с 1972 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США начали вакцинацию детей 5−11 лет.

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