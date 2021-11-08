Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1760 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 1733 случая заражения локальные, ещё 27 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 381 694.

Известно, что показатель менее двух тысяч человек в день выявлен впервые за последние шесть дней, а показатель более тысяч случаев — фиксируется более четырёх месяцев подряд. Однако медики объясняют данный спад сокращением объёмов тестирования на коронавирус в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на тринадцать человек — до 2980 человек. Уровень смертности составил 0,78%.