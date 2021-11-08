Ташкент, , 08:17 — REGNUM Решение жилищного вопроса и создание для населения комфортной жизненной среды будет находиться в центре нашего внимания, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вступления в должность главы республики.

Он указал, что за последние пять лет на основе принятых нами программ, в том числе по строительству доступного жилья, в Узбекистане было сдано более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов.

«Это в 10 раз больше, чем построено за предыдущий пятилетний период», — подчеркнул Мирзиёев.

Он сообщил, что «мы расширим масштабы этой работы и построим в регионах массивы «Новый Узбекистан» со всеми удобствами и социальной инфраструктурой для проживания более 1 миллиона человек».

«В то же время запланированы крупные проекты по обеспечению населения чистой питьевой водой, прокладке современных дорог и коммуникационных сетей, улучшению работы общественного транспорта, а также регулярного автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения между регионами», — сообщил Мирзиёев.