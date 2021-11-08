Ташкент, , 08:16 — REGNUM В Узбекистане для дальнейшего углубления демократических преобразований принимаются важные меры по обеспечению свободы слова и печати, права граждан на получение и распространение информации, свободное выражение своих мнений и взглядов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вступления в должность главы республики.

Президент указал, что возможно, некоторым чиновникам, «мыслящим устаревшими стереотипами, не по душе работать в условиях открытости и гласности, учиться правильно воспринимать критику их деятельности».

«И все же, несмотря ни на что, мы последовательно продолжим этот курс, который считаем одним из важнейших направлений государственной политики», — подчеркнул президент.

С этой целью, сообщил Мирзиёев, предусматривается усилить установленную законодательством ответственность должностных лиц государственных органов и организаций за совершение действий, препятствующих работе средств массовой информации, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств.

«Словом, все журналисты и блогеры, действующие в соответствии с законом, и впредь будут находиться под защитой закона и президента», — объявил Мирзиёев.