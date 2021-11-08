Ташкент, , 08:14 — REGNUM Борьба с коррупцией в Узбекистане за последние пять лет была поднята на уровень государственной политики. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии вступления в должность главы республики.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы и впредь будем направлять все силы и средства государства и общества на искоренение такого негативного явления, тормозящего наше развитие», — подчеркнул президент.

При этом, отметил он, деятельность в этом направлении не должна ограничиваться привлечением виновных к ответственности, «необходимо устранять не только последствия коррупции, но и причины, ее вызывающие, применяя действенные меры превентивного характера».

»Однако все мы хорошо понимаем, что бороться с коррупцией лишь правовыми мерами невозможно. Здесь решающее значение имеет формирование в сознании всего населения, в первую очередь молодежи, непримиримого отношения к этому пороку, объединение всех здоровых сил общества», — считает Мирзиёев.

Он подчеркнул, что в строительстве сильного гражданского общества и государства очень важно повышать правовое сознание и культуру населения, доводить до широкой общественности суть и значение принимаемых законов и постановлений.

«Поэтому формирование у граждан уважения к законам и законопослушности должно стать первоочередной задачей всех образовательных учреждений, от детских садов и школ до высших учебных заведений, а также каждой семьи», — подчеркнул глава Узбекистана.