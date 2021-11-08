Москва, 8 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги 5 ноября по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль понизилась на 0,66%, до 71,25 руб., евро/рубль — на 0,91%, до 82,50 руб., и фунт/рубль — на 2,10%, до 96,19 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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4 ноября Московская биржа была закрыта по случаю национального праздника. 5 ноября рубль отыграл частично потери у иностранных валют, которые понес в начале недели.

Наибольшая прибыль у него — против британского фунта. Британец обвалился против рубля на 2,10%, до 96,19 руб.

Успех рубля вызван обвалом британской валюты 4 ноября после заседания Банка Англии. Регулятор сохранил ставку на уровне 0,1%, тогда как инвесторы ожидали ее повышения на 15 базисных пунктов, до 0,25%.

На американской сессии курс доллара снижался до 71,03 руб. Поддержку рубль получал от общего ослабления доллара и роста нефтяных котировок. Участники рынка проигнорировали отличный отчёт по рынку труда в США перед выходными.

Основные валюты начали сдавать позиции доллару с 1 ноября, поэтому рынок успел заложить оптимистичные данные по занятости.

Число рабочих мест в октябре в США превысило ожидания рынка. Показатели за август и сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. Уровень безработицы снизился.

Восстановление рынка труда США в октябре ускорилось. Так как отчёт вышел после заседания ФРС США, то трейдеры стали закрывать длинные позиции по доллару.

Сегодня, 8 ноября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в небольшом минусе. Нефть марки Brent стоит $83,68 (+1,29%). Торги по рублевым парам открылись снижением.

По нефти сопротивление находится на уровне $84,45. Если оно будет пройдено, рубль получит поддержку. Это позволит паре доллар/рубль вернуться к уровню 70,70 руб.

Сезонно для рубля IV квартал тяжелый. Чаще он ослабляется до Нового года. Если доллар продолжит ралли против основных валют, у рубля откроются две цели: 73 и 75 руб.

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