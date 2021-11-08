Тбилиси, 8 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проведет в Тбилиси митинг 8 ноября в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом сообщил журналистам председатель ЕНД Ника Мелия.

Unm.ge Ника Мелия

Он заявил, что участники акции будут требовать освобождения из тюрьмы основателя партии «националов», бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Прозападная Грузия требует свободы Саакашвили, и мы видим российскую Грузию, которая счастлива его заключением и ожидающую его смерти. Вот почему наш исторический выбор проходит сегодня на спасении третьего президента страны, выбираем ли мы Запад или Россию», — сказал Мелия.

По его словам, предстоящий митинг должен стать началом «победы свободы» в Грузии. Ранее Саакашвили, осужденный на родине за уголовные преступления, заявлял, что грузинские власти его преследуют якобы по указанию Москвы.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 31 октября. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы.