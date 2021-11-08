Лидер оппозиции Грузии анонсировал протестный митинг в Тбилиси
Тбилиси, 8 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проведет в Тбилиси митинг 8 ноября в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом сообщил журналистам председатель ЕНД Ника Мелия.
Он заявил, что участники акции будут требовать освобождения из тюрьмы основателя партии «националов», бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Прозападная Грузия требует свободы Саакашвили, и мы видим российскую Грузию, которая счастлива его заключением и ожидающую его смерти. Вот почему наш исторический выбор проходит сегодня на спасении третьего президента страны, выбираем ли мы Запад или Россию», — сказал Мелия.
По его словам, предстоящий митинг должен стать началом «победы свободы» в Грузии. Ранее Саакашвили, осужденный на родине за уголовные преступления, заявлял, что грузинские власти его преследуют якобы по указанию Москвы.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 31 октября. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы.