Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Руководитель министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края Олег Костенко ушёл в отставку. Свою должность он покинул после того, как глава региона объявил переформирование краевого правительства. Причиной увольнения министр указал семейные обстоятельства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

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«Олег Костенко по семейным обстоятельствам покидает пост министра. Я хочу его поблагодарить за работу на посту главы министерства. Считаю, что все задачи успешно были реализованы. Поддержка регионально малого и среднего бизнеса и продвижение наших предпринимателей были организованы на высоком уровне. Хочется пожелать на новом месте работы успехов и реализации задуманного», — прокомментировал отставку министра губернатор Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатки будет упразднено по решению губернатора. Его полномочия в сфере международных и внешнеэкономических связей передадут министерству туризма. Между руководителями правительства региона поделили полномочия и переформировали подведомственные министерства. Эта работа проведена для того, чтобы повысить эффективность работы госоргана.