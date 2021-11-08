Уфа, 8 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Тело рыбака обнаружили в Башкирии. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что спасатели получили информацию об исчезновении 47-летнего мужчины, который оставил свой телефон в вагончике, сел в моторную лодку недалеко от города Агидели и уплыл по реке Белой в неизвестном направлении. По словам его приятелей, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства обнаружили его тело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за купальный сезон утонули 95 человек.