Москва, 8 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ обратилось в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт замороженной говядины и свинины в рамках квоты в 200 тыс. т для каждого вида, сообщают «Известия».

All.biz Говядина

Как считают в министерстве, такая мера поможет уменьшить растущие цены на мясо и стабилизировать их. Сегодня за ввоз иностранной продукции компании платят сбор 15 и 25% за говядину и свинину соответственно.

По данным издания, поскольку ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, с октября 2021 года импортёры говядины при въезде в РФ потеряли шанс получить скидку на пошлину, без которой цена продукции в России может вырасти минимум на 4% в сравнении с ценой на импорт из дальних стран.

Кроме того, в стране может не хватить своих ресурсов для обеспечения потребностей в свинине из-за сокращения производства на фоне вспышек африканской чумы свиней в некоторых регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство продолжить подготовку мер по поддержке аграриев для сдерживания цен на продукты питания. Он отметил, что агропромышленный комплекс решает в полном объёме задачи продовольственной безопасности.

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