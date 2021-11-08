Ульяновск, 8 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Ульяновская область по итогам 2020 года вошла в топ-20 регионов по развитию некоммерческого сектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Tambov.gov.ru С форума НКО в Тамбовской области

Ежегодные итоги подвели на форуме «Сообщество» Общественной палаты России. Работа НКО в регионах оценивалась по 60 показателям и 150 метрикам, включая государственную поддержку некоммерческого сектора, их социальную значимость, деятельность ресурсных центров, результаты экспертного опроса.

По итогам оценки Ульяновская область заняла 13 место среди 85 регионов. По четырём отдельным факторам регион вошёл в десятку лидеров: в частности, Ульяновская область стала лидером по степени значимости региональных общественных палат как институционных площадок, четвёртое место присуждено по значимости ресурсных центров поддержки НКО, восьмая строчка — по государственной поддержке некоммерческих организаций.

Руководитель аппарата Общественной палаты Ульяновской области Сергей Терёхин считает, что высокий рейтинг говорит о правильности выбранного направления и уверен, что «есть возможности для дальнейшего роста»:

«Чем мы и будем заниматься в ближайшее время, начав с анализа региональных показателей и обсуждения направлений для усиления позиций».

Глава центра развития НКО при региональной Общественной палате Ульяновской области Елена Шпоркина добавляет, что некоммерческим организациям на системной основе оказывается консультативная поддержка «по широкому кругу вопросов», проводятся семинары и работает АНО «Ресурс» для поставщиков социальных услуг.

В 2021 году на реализацию проектов было выделено около 70 млн рублей из областного бюджета и Фонда президентских грантов. С начала года по итогам двух конкурсов поддержку получили проекты более ста общественных организаций Ульяновской области.

В настоящее время в Ульяновской области работают почти 1970 некоммерческих организаций, в то числе свыше 30 — в качестве поставщиков социальных услуг.