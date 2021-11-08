Сеул, , 08:08 — REGNUM Южная Корея с конца ноября возобновит прием узбекских мигрантов, официальные власти этой страны объявили список требований, которые должны будут выполнить иностранные граждане.

Мигранты

Как сообщает Подробно. уз, при этом, южнокорейская сторона не будет впускать в страну тех, кто вакцинировался китайской вакциной ZF-UZ-VAС2001 и российской «Спутник».

»Допуск узбекистанцев в Южную Корею будет осуществляться по рабочей визе, при наличии полного курса вакцинации одной из вакцин, признанных в Южной Корее, а это Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, Sinopharm, Janssen», — говорится в публикации.

Журналисты издания напоминают, что ранее проблемы с непризнанием вакцинации российским и китайским препаратами возникли у жителей Узбекистана, планировавших отправиться в малый хадж, а также у тех, кто хотел посетить США.