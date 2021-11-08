Сеул, 8 ноября 2021, 08:08 — REGNUM Южная Корея с конца ноября возобновит прием узбекских мигрантов, официальные власти этой страны объявили список требований, которые должны будут выполнить иностранные граждане.
Как сообщает Подробно. уз, при этом, южнокорейская сторона не будет впускать в страну тех, кто вакцинировался китайской вакциной ZF-UZ-VAС2001 и российской «Спутник».
»Допуск узбекистанцев в Южную Корею будет осуществляться по рабочей визе, при наличии полного курса вакцинации одной из вакцин, признанных в Южной Корее, а это Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, Sinopharm, Janssen», — говорится в публикации.
Журналисты издания напоминают, что ранее проблемы с непризнанием вакцинации российским и китайским препаратами возникли у жителей Узбекистана, планировавших отправиться в малый хадж, а также у тех, кто хотел посетить США.