Ташкент, , 08:05 — REGNUM Узбекистан может начать закупать газ за рубежом, это будет зависеть от погодных условий и уровня потребления в республике. Об этом сообщает Podrobno.uz.

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«При аномальном похолодании и нехватки собственных ресурсов, возможно, будет закупаться газ за границей в целях обеспечения населения и социально важных объектов республики», — сообщили журналистам издания в министерстве энергетики республики.

В ведомстве подчеркнули, что «окончательное решение об этом принимается правительством».

Ранее сообщалось, что Узбекистан полностью заполнил подземные хранилища газа и готов к осенне-зимнему периоду без существенных колебаний в поставках голубого топлива.