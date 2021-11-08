Оренбург, , 08:01 — REGNUM В Оренбургской области после осенних каникул дети приступают к очному обучению. Те педагоги и ученики, которые во время отдыха покидали пределы региона, допустят в образовательные учреждения только после ПЦР-тестирования. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Учителя и школьники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее трех суток до выхода на работу и учебу. При отсутствии такого теста они не допускаются в школы через неделю после прибытия в регион.

Как уж сообщало ИА REGNUM, оренбургские школьники с 8 ноября возвращаются за парты. В первый день новой четверти очное обучение начнут ученики начального звена и выпускники, а с 9 ноября к очным занятиям приступят и остальные ученики.

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