Нью-Дели, , 07:58 — REGNUM Как минимум четверо военнослужащих центральной резервной полиции Индии (CRPF) были убиты, ещё трое получили ранения в результате стрельбы на территории военного лагеря в индийском северном штате Уттаракханд. Об этом 8 ноября сообщает агентство PTI.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

ЧП произошло утром 8 ноября в расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма. Огонь по своим сослуживцам открыл из автомата Калашникова один из военнослужащих. Стрелявший задержан, мотивы его поступка до сих пор не ясны.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств инцидента.

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