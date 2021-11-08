Нью-Дели, 8 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Как минимум четверо военнослужащих центральной резервной полиции Индии (CRPF) были убиты, ещё трое получили ранения в результате стрельбы на территории военного лагеря в индийском северном штате Уттаракханд. Об этом 8 ноября сообщает агентство PTI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

ЧП произошло утром 8 ноября в расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма. Огонь по своим сослуживцам открыл из автомата Калашникова один из военнослужащих. Стрелявший задержан, мотивы его поступка до сих пор не ясны.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели болгарского военнослужащего в Сараево.