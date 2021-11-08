Уфа, 8 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Один человек погиб и несколько пострадали в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что 7 ноября в Дюртюлинском районе произошло столкновение встречных автомобилей «Лада Гранта», за рулем которого находилась 19-летняя женщина, и «Hyundai Creta», под управлением 40-летнего мужчины.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Лада Гранта» получила не совместимые с жизнью травмы. Получили серьезные травмы три пассажира автомобиля «Hyundai», в том числе две девочки 16-и и 10-и лет. Помощь медиков понадобилась также 19-летней пассажирке «Гранты».

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе автомобиль врезался в металлическое ограждение.