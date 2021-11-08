Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM Кассовые сборы кинокомикса «Вечные» в США в первые выходные показов (5 — 7 ноября 2021 года) стали самыми низкими для студии Marvel с июля 2015-го, когда состоялась премьера фильма «Человек-муравей». Об этом 8 ноября сообщает портал Deadline.

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В дебютные выходные «Человек-муравей» собрал на домашнем кинорынке $57,2 млн, тогда как сумма кассовых сборов «Вечных» составила $71 млн. Фильм показали в 4090 кинотеатрах США. Ранее аналитики прогнозировали, что картина соберёт в первые выходные проката $80 млн.

Отметим, что по состоянию на сегодня «Вечные» имеют на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes «гнилой» (по внутренней классификации портала) рейтинг 48% на основе рецензий критиков. Рядовые пользователи портала оценили фильм в 81%. В качестве режиссёра проекта выступила Хлоя Чжао («Земля кочевников»).

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