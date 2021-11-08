Ростов-на-Дону, , 07:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону огнеборцы завершили работу на месте возгорания в мебельном цехе на улице Республиканской. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 8 ноября.

Пожар Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

В 6:30 мск объявлена полная ликвидация пожара, площадь которого составила 300 кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, что возгорание произошло поздним вечером 7 ноября в одноэтажном производственном здании. Загорелась кровля. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Были эвакуированы жильцы соседнего дома.

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