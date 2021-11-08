Пекин, 8 ноября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) начинает 8 ноября своё шестое пленарное заседание — ключевое мероприятие, посвящённое идеологии и партийному строительству в КНР. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

(сс) Huangdan2060 Столетие КПК

«Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с отчётом о работе Политбюро ЦК КПК и разъяснил проект резолюции об основных достижениях и историческом опыте 100-летней деятельности КПК», — говорится в сообщении.

Сессия будет проходить четыре дня — до 11 ноября. В ходе встречи 370 полноправных и альтернативных членов высшего руководящего органа КПК рассмотрят резолюцию, в которой излагаются исторические достижения партии за 100 лет (основана в 1921 году). Кроме того, пленум должен определить ключевые направления работы партии и развития Китая.

«Во время съезда не только ожидаются серьезные перестановки, но и будет определено направление деятельности КПК на следующие несколько десятилетий», — отметил в интервью телеканалу CGTN специалист в области конституционного права и политики, доцент в Китайском университете политологии и права Чжу Чжэн.

Читайте также: Столетие КПК как символ исторической взаимосвязи России и Китая

Исторически сложилось так, что пленарные заседания ЦК КПК касались важнейших партийных вопросов и кардинально меняли ситуацию в Китае. Эксперты часто ссылаются на первое пленарное заседание партии в 1945 году, когда Мао Цзэдун был назначен лидером партии и страна встала на путь прекращения гражданской войны. После этого мысль Мао стала основной философией, ведущей нацию вперёд.