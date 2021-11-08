Чебоксары, , 07:40 — REGNUM В Чувашии с 8 ноября завершается нерабочий период, за исключением трёх муниципальных образований, где ситуация с коронавирусом ухудшается, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики. При этом власти расширили ограничения для граждан и разрешили себе проводить свои официальные мероприятия.

Работники кафе в масках Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В республике 8 ноября завершается нерабочая неделя, которая была объявлена по всей стране указом президента. При этом формат нерабочих дней продлится в трёх муниципалитетах: Алатыре, Янтиковском и Алатырском районах. Он будет действовать до особого распоряжения.

«В связи с неблагоприятными показателями заболеваемости и вакцинации», — поясняют чиновники.

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В Чувашии также принято решение о завершении 8 ноября внеплановых школьных каникул, которые начались 25 октября.

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Помимо этого, возобновляют работу непродовольственные магазины, в которые теперь будут пускать по QR-кодам (сертификат о вакцинации), либо справке о перенесённом не более полугода назад заболевании или отрицательном тесте на ковид. На собственников магазинов возложили обязанность установить соответствующее мобильное приложения для сканирования QR-кода.

Кроме того, по QR-режиму будут работать административные здания органов власти, гостиницы, базы отдыха, пансионаты и санатории. Власти также разрешили себе проводить официальные мероприятия.

Без QR-кодов могут обслуживать жителей продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные пункты, салоны связи, объекты по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, салоны оптики и ритуальных принадлежностей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 39 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 274 пациента, умерли 2882 больных ковидом.

Ранее власти заявляли, что в республике доля свободного ковидного коечного фонда увеличилась за нерабочую неделю с 4,5% до 21,9%.