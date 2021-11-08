Петропавловск-Камчатский, , 07:40 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего генерального директора компании «Корякэнерго». Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму 148 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатке. Собранные сведения переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

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Экс-главе энергоснабжающей организации 71 год. По версии следствия, руководя «Корякэнерго», он организовал закупку каменного угля по завышенным ценам через подконтрольное предприятие, «заработав» таким образом 88 млн рублей. Представив ложные сведения о стоимости закупленного топлива, экс-директор получил ещё 43 млн рублей субсидии из бюджета края. В налоговую мужчина также передал неверную информацию и оформил налоговый вычет на 17 млн рублей.

«В целях возмещения имущественного ущерба органом следствия на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на сумму, превышающую 88 млн рублей. Сумма незаконного возмещения по НДС злоумышленником возмещена в добровольном порядке», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал произошёл год назад. Тогда в отношении гендиректора «Корякэнерго» было возбуждено уголовное дело, следователи сообщали о фиктивной схеме закупки угля, завышении стоимости и выводе более 100 млн рублей через подконтрольные фирмы.