Дело о крупном мошенничестве в энергокомпании Камчатки передано прокурору
Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего генерального директора компании «Корякэнерго». Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму 148 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатке. Собранные сведения переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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Экс-главе энергоснабжающей организации 71 год. По версии следствия, руководя «Корякэнерго», он организовал закупку каменного угля по завышенным ценам через подконтрольное предприятие, «заработав» таким образом 88 млн рублей. Представив ложные сведения о стоимости закупленного топлива, экс-директор получил ещё 43 млн рублей субсидии из бюджета края. В налоговую мужчина также передал неверную информацию и оформил налоговый вычет на 17 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, скандал произошёл год назад. Тогда в отношении гендиректора «Корякэнерго» было возбуждено уголовное дело, следователи сообщали о фиктивной схеме закупки угля, завышении стоимости и выводе более 100 млн рублей через подконтрольные фирмы.