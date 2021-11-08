Абакан, 8 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Гололедица и снежные накаты наблюдаются на дорогах Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Dtp-online-news.ru Гололед

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Автолюбителей и пешеходов призывают быть осторожными. Из-за гололедицы на дорогах увеличиваются риски ДТП и случаи травматизма среди населения. Водителям рекомендовано избегать дальних поездок и соблюдать скоростной режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в ноябре 2021 года произошло ДТП, в котором погибла женщина. Причиной автоаварии стали гололед и изношенная резина на колесах автомобиля.

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