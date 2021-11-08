Дамаск, 8 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Лагеря для беженцев закрыли в сирийских провинциях Хама и Тартус. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Людей, проживавших в лагерях, расселяют в специально подготовленное для них жильё в разных регионах страны. Лагерь в Хаме располагался в школе, после его закрытия военнослужащие и местные жители займутся восстановлением здания и вернут школе её первоначальный вид. Здание рассчитано на 1500 учеников.

В провинции Тартус с расформированием лагеря не осталось ни одного лагеря беженцев. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Игорь Смолин отметил, что такого впечатляющего результата удалось добиться благодаря совместной работе российской и сирийской сторон по решению гуманитарных задач.

В лагере в Хаме проживало 200 семей, теперь, благодаря российским военнослужащим, их родные районы освобождены от террористов и мирные граждане смогли вернуться домой. Уточняется, что в ближайшее время домой из ещё одного лагеря беженцев смогут вернуться ещё сотни человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция отложила проведение военной операции на северо-востоке Сирии.