Нижний Тагил, Свердловская область, 8 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы и депутата Молодёжного парламента Свердловской области Антона Мятовича. Он управлял транспортом якобы в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают СМИ.

Пьянство за рулём

Мятович считает, что столкнулся с превышением полномочий сотрудниками ГИБДД. В своей авторской колонке он написал, что был совершенно трезв. От освидетельствования на месте задержания отказался, потому что сотрудники ГИБДД находились без масок, вели себя неправомерно. Молодой политик подозревает, что ему пытались подбросить что-то в карманы или машину.

Портал E1.RU со ссылкой на ГИБДД сообщил, что слова Мятовича не соответствуют действительности. Сотрудники действовали в рамках своих полномочий. Данный факт подтверждает фрагмент медицинского заключения.