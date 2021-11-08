Село Сакмара, Оренбургская область, , 07:31 — REGNUM В Оренбургской области пострадавшую от пожара Дмитриевскую музыкальную школу восстановят. Руководство Сакмарского района изыскало средства на ремонт, мебель и музыкальные инструменты. Об этом сообщает минкультуры региона.

Пожар в музыкальной школе Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

«В настоящий момент уже расчищено здание от мусора. В понедельник-вторник (8−9 ноября) начинаются работы на объекте. Я бы хотела обратиться к родителям и попросить их не беспокоиться за будущее музыкальной школы, не организовывать сбор средств. Тем более — не привлекать к этому детей. Самое лучшее сейчас — успокоить ребят. Музыкальная школа, инструменты, любимые преподаватели — все у них будет», — подчеркнула министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью 3 ноября в посёлке Жигородок Сакмарского района горело здание музыкальной школы. Причину возгорания устанавливают.

Впоследствии школьники записали видеоролик, где просят о помощи всех неравнодушных. Наряду с завоеванными воспитанниками наградами они говорят и о том, что музыкальная школа единственное место, где дети могут развиваться творчески, отмечает портал orenday.ru.

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