Кемерово, , 07:26 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 ноября, медицинскую помощь получают 2427 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 15 362 человека», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 66 160 случаев заражения коронавирусом, 62 240 человек выздоровели, 1493 пациента скончались.

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