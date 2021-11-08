Петропавловск-Камчатский, 8 ноября 2021, 07:22 — REGNUM В Камчатском крае продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава региона Владимир Солодов распорядился подготовить стационары к увеличению количества госпитализаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства Камчатки.
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По словам министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина, в неделю с COVID-19 госпитализируют 102 — 105 жителей Камчатки, выписывают — 67−69 человек. В ковидных госпиталях открыты 310 мест, из них 75% заняты. Губернатор Владимир Солодов потребовал, чтобы ситуация с количеством коек для коронавирусных пациентов находилась на постоянном контроле.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября он заявил о том, что заболеваемость коронавирусом в регионе растёт, но не так быстро, как других субъектах РФ.