Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM В Камчатском крае продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава региона Владимир Солодов распорядился подготовить стационары к увеличению количества госпитализаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства Камчатки.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина, в неделю с COVID-19 госпитализируют 102 — 105 жителей Камчатки, выписывают — 67−69 человек. В ковидных госпиталях открыты 310 мест, из них 75% заняты. Губернатор Владимир Солодов потребовал, чтобы ситуация с количеством коек для коронавирусных пациентов находилась на постоянном контроле.

«Нам нужно быть готовым к вводу дополнительной очереди. Заполняемость в неделю в 40 коек означает, что у нас, по истечении этой недели, скорее всего, нужно будет вводить новые койки при условии, что сохранится та же динамика заболеваемости. А с учетом того, что на Камчатке с запозданием повторяются те тенденции, которые происходят в центральных регионах, мы должны быть готовы к более резкому росту заболеваемости. Я предлагаю вам проработать вопрос о введении следующей очереди коек, чтобы мы могли буквально в течение нескольких дней их развернуть и обеспечить готовность системы стационарного лечения», — отметил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября он заявил о том, что заболеваемость коронавирусом в регионе растёт, но не так быстро, как других субъектах РФ.