Красноярск, , 07:21 — REGNUM Завершается санитарно-эпидемиологическое расследование многочисленных случаев ожога роговицы глаз у посетителей одного из игровых клубов в Красноярске. Об этом 8 ноября в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Глаза ребенка Pixabay.com

6 октября в клубе пострадали 15 человек. Установлено, что во время праздничного мероприятия в помещении были включены две бактерицидные лампы открытого типа. Это и привело к ЧП. По словам Горяева, людям нельзя находиться в помещении во время работы данных устройств.

Также проверка выявила отсутствие документации на данные бактерицидные лампы и журналов регистрации и контроля их работы.

Кроме того, как выяснили проверяющие, указанный клуб организован в арендуемом помещении не юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а физическим лицом.

По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении. Решается вопрос о подготовке искового заявления о запрете физлицу заниматься этим видом деятельности. Пострадавшим предложено обратиться в суд.

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