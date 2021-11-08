Волоколамск, Московская область, , 07:25 — REGNUM ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» объявило аукцион, в рамках которого выберут исполнителя на проведение рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» Волоколамского городского округа. Начальная цена лота превышает 2,4 млрд рублей, победителя определят 24 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Мусор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимальная цена контракта — 2 442 890 274,89 рубля при авансе 30%. Источник финансирования — областной бюджет. Работы будут проводить в течение 24 месяцев в районе 112 км Волоколамского шоссе.

«Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивируемых земель (целевой показатель реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017−2026 годы), — 23,63 га», — уточняется в техзадании.

Объём свалочного тела полигона оценивается в 3 173 305 кубометров. Во время работ предполагается круглосуточное видеонаблюдение.

В задачи исполнителя входит также благоустройство и озеленение территории после завершения работ.