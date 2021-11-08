Оренбург, 8 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Оренбурге по улице Туркестанской вечером 7 ноября бегал голый мужчина. Он задержан и госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Правоохранители оперативно отреагировали на сигнал поступивший от горожанки о странном мужчине. Прибыв на место, полицейские увидели гражданина, разгуливающего нагишом. Он вел себя неадекватно.

Также на место были вызваны медики. Они приняли решение о госпитализации мужчины в психиатрическую клинику.