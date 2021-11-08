Кемерово, 8 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 ноября, за прошедшие сутки выявлено 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 329 случаев.

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«Новокузнецк — 52, Кемерово — 50, Междуреченск — 26, Белово — 23, Прокопьевск — 21, Юрга — 20, Мыски — 19, Осинники — 16, Киселевск — 11, Калтан — десять, Тайга — девять, Новокузнецкий МР — девять, Яшкинский МО — девять, Анжеро-Судженск — шесть, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Промышленновский МО — шесть, Беловский МО — пять, Юргинский МО — пять, Березовский — четыре, Яйский МО — четыре, Гурьевский МО — три, Прокопьевском МО — три, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Мариинский МО — два, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 264 пациента выздоровели, троескончались.