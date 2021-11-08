Токио, 8 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Пожилой мужчина был задержан полицией за попытку поджога вагона скоростного экспресса в Японии. Об этом 8 ноября сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Инцидент произошёл на железнодорожной ветке на острове Кюсю в префектуре Кумамото. Мужчина 69 лет попытался с помощью бумаги и зажигалки развести огонь прямо на полу вагона в скоростном экспрессе «синкансэн».

В вагоне произошло задымление, из-за инцидента экспрессу пришлось сделать экстренную остановку на следующей станции. Люди были эвакуированы из вагона, поджигателя задержали сотрудники полиции.

В настоящее время идёт расследование обстоятельств инцидента. В связи с ЧП экспрессы «синкансэн» следуют по маршруту с опозданием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Токио мужчина в поезде напал на пассажиров и ранил 15 человек, а затем совершил попытку поджога.