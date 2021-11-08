В Челябинске предотвратили самоубийство девушки
Челябинск, 8 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Челябинске удалось предотвратить самоубийство девушки. Об этом сообщает центр мониторинга «Академ-Безопасность».
Суицид
О возможной попытке суицида в службу сообщила одна из жительниц дома на ул. Братьев Кашириных, 113. На место прибыли группы быстрого реагирования, сотрудники полиции и МЧС. Девушку удалось спасти.
Затем гражданку забрали с собой сотрудники полиции. Ей оказали психологическую и медицинскую помощь.