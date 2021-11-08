Оренбург, , 07:03 — REGNUM В Оренбурге в полицию от местных жителей поступил тревожный сигнал о появлении обширного маслянистого пятна на реке Урал в районе пешеходной моста. Оно образовалось из-за разлива дизельного топлива. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Нефтяное пятно Pixabay.com

По предварительным данным ведомства, при проведении благоустроительных работ на территории восточной набережной Урала водитель трактора допустил опрокидывание транспортного средства. В результате трактор упал в реку, и произошел розлив нефтепродукта в водоем.

«По данному факту собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в УМВД по региону.