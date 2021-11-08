Манагуа , , 07:00 — REGNUM Майор армии Никарагуа в отставке Роберто Самкам призвал международное сообщество оказать «максимальное давление» с помощью политических и экономических санкций против того, что он считает «диктатурой с династическими устоями» во главе с президентом Даниэлем Ортегой. Об этом он заявил в интервью агентству EFE.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В это воскресенье международное сообщество столкнулось с новой версией диктатуры, которая на этот раз имеет династические черты, и оно не может оставаться бесстрастным или терпимым, как это было все эти годы», — сказал Самкам в интервью EFE.

В Никарагуа состоялись выборы президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и Центральноамериканского парламента.