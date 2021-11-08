Челябинск, 8 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Челябинске пожилая женщина провалилась в приямок глубиной два метра. Инцидент произошёл возле дома №38 на проспекте Ленина, пишут СМИ.

Kremlin.ru Прокурор

По данным 74.ru, сооружение не было огорожено. В темноте женщина оступилась и получила травму руки. Прохожие помогли ей выбраться из ловушки.

В пресс-службе прокуратуры области заявили журналистам, что по факту произошедшего идёт проверка. В частности, предстоит проверить деятельность управляющей этим домом компании.